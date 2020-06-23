Садовий пояснив коронавірусний антирекорд Львівщини
Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів
Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів
Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що найбільша в Україні кількість виявлених хворих є результатом масового тестування на COVID-19
Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів.
З учора відібраних маємо 155 позитивних результатів (Львів-74)”, - повідомив міський голова.
За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів. +240 хворих. З учора відібраних маємо 155 позитивних...Опубліковано Андрій Садовий Понеділок, 22 червня 2020 р.
Нагадаємо, на ранок 23 червня в Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу, з них 240 випадків - у Львівській області.
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