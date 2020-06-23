Садовий пояснив коронавірусний антирекорд Львівщини

Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів

Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів

Фото: Facebook

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що найбільша в Україні кількість виявлених хворих є результатом масового тестування на COVID-19

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів.

З учора відібраних маємо 155 позитивних результатів (Львів-74)”, - повідомив міський голова.

За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів. +240 хворих. З учора відібраних маємо 155 позитивних... Опубліковано Андрій Садовий Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, на ранок 23 червня в Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу, з них 240 випадків - у Львівській області.