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23 червня 2020, 11:13 3

Садовий пояснив коронавірусний антирекорд Львівщини

23 червня 2020, 11:13 3
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Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів
Мер міста вважає, що причина - у великій кількості проведених тестів
Фото: Facebook
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Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що найбільша в Україні кількість виявлених хворих є результатом масового тестування на COVID-19

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів.
З учора відібраних маємо 155 позитивних результатів (Львів-74)”, - повідомив міський голова.

За останню добу на Львівщині зробили рекордно 1146 ПЛР-тестів. +240 хворих. З учора відібраних маємо 155 позитивних...

Опубліковано Андрій Садовий Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, на ранок 23 червня в Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу, з них 240 випадків - у Львівській області.

Львів Львівщина Садовий Андрій коронавірус тести статистика хворі COVID-19
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