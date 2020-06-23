Садовой объяснил коронавирусный антирекорд Львовщины
Мэр города считает, что причина - в большом количестве проведенных тестов
Мэр города считает, что причина - в большом количестве проведенных тестов
Городской голова Львова Андрей Садовой считает, что наибольшее в Украине количество выявленных больных является результатом массового тестирования на COVID-19
Об этом Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
За последние сутки на Львовщине сделали рекордно 1146 ПЦР-тестов.
С вчера отобранных имеем 155 положительных результатов (Львов-74)”, - сообщил городской голова.
За последние сутки на Львовщине сделали рекордно 1146 ПЦР-тестов. +240 больных. С вчера отобранных имеем 155 положительных...Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 22 июня 2020 г.
Напомним, на утро 23 июня в Украине зафиксировано еще 833 случаи коронавируса, из них 240 случаев - в Львовской области.
Непогода в Украине: затоплены почти 200 домовВсе новости »
23 июня 2020, 10:11В Украине зафиксировано еще 833 случая коронавируса
23 июня 2020, 08:59Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
22 июня 2020, 22:00
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области