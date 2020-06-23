Садовой объяснил коронавирусный антирекорд Львовщины

Мэр города считает, что причина - в большом количестве проведенных тестов

Мэр города считает, что причина - в большом количестве проведенных тестов

Городской голова Львова Андрей Садовой считает, что наибольшее в Украине количество выявленных больных является результатом массового тестирования на COVID-19

Об этом Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

За последние сутки на Львовщине сделали рекордно 1146 ПЦР-тестов.

С вчера отобранных имеем 155 положительных результатов (Львов-74)”, - сообщил городской голова.

За последние сутки на Львовщине сделали рекордно 1146 ПЦР-тестов. +240 больных. С вчера отобранных имеем 155 положительных... Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, на утро 23 июня в Украине зафиксировано еще 833 случаи коронавируса, из них 240 случаев - в Львовской области.