Николай Княжицкий обвинил Андрея Садового в медийной коррупции
Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что медиа семьи Андрея Садового получают "бартерные" десятки миллионов гривен от "рекламодателя-монополиста" - корпорации "Риел".
Об этом Николай Княжицкий написал в открытом письме мэру Львова Андрею Садовому.
Темой письма стали положения законопроекта "О медиа" (#2693-1), соавтором которого является народный депутат, и критика этого документа в Zaxid.net, которое принадлежит Екатерине Кот-Садовой - жене городского головы Львова. В интернет-издании законопроект назвали очередной попыткой ограничить свободу слова и права верующих людей.
...наш законопроект требует сообщать обществу, кто и с какой целью финансирует средства массовой информации твоей семьи. И тогда тебе придется объяснить, почему, например, один из крупнейших застройщиков Львова – корпорация "Риэл" – рекламируется только на ваших семейных телеканале, радио и сайте", - написал Княжицкий.
Нардеп считает, что от принятия этого закона пострадают личные интересы Садового.
Также надо объяснить, какого черта только в этом году твои медиа получили через рекламные агентства только от этого одного застройщика, как показывает мониторинг, десятки миллионов гривен. Я понимаю, что коррупционно раздавать городскую землю застройщикам, против которых возбуждены десятки уголовных дел за то, чтобы они не просто носили взятки в чемоданах или перечисляли их на офшоры, но и финансировали пропагандистские медиа, выгодна и политически полезное дело.
И не удивительно, что основным "спонсором" СМИ твоей семьи является компания, принадлежащая лицам, которые поддерживают партию власти – "Слуга народа",- сообщил нардеп.
Реакция Андрея Садового на письмо Николая Княжицкого пока неизвестна.
Еще в прошлом году было зарегистрировано депутатами большинства проект Закона о медиа. Мы зарегистрировали альтернативный...Опубликовано Николаем Княжицким Вторник, 2 июня 2020 года.
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