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03 июня 2020, 12:36 11

Николай Княжицкий обвинил Андрея Садового в медийной коррупции

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03 июня 2020, 12:36 11
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Законопроект "О медиа", автором которого является нардеп, раскритиковали в издании, которое принадлежит жене Садового, Екатерине
Законопроект "О медиа", автором которого является нардеп, раскритиковали в издании, которое принадлежит жене Садового, Екатерине

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что медиа семьи Андрея Садового получают "бартерные" десятки миллионов гривен от "рекламодателя-монополиста" - корпорации "Риел".

Об этом Николай Княжицкий написал в открытом письме мэру Львова Андрею Садовому.

Темой письма стали положения законопроекта "О медиа" (#2693-1), соавтором которого является народный депутат, и критика этого документа в Zaxid.net, которое принадлежит Екатерине Кот-Садовой - жене городского головы Львова. В интернет-издании законопроект назвали очередной попыткой ограничить свободу слова и права верующих людей.

...наш законопроект требует сообщать обществу, кто и с какой целью финансирует средства массовой информации твоей семьи. И тогда тебе придется объяснить, почему, например, один из крупнейших застройщиков Львова – корпорация "Риэл" – рекламируется только на ваших семейных телеканале, радио и сайте", - написал Княжицкий.

Нардеп считает, что от принятия этого закона пострадают личные интересы Садового.

Также надо объяснить, какого черта только в этом году твои медиа получили через рекламные агентства только от этого одного застройщика, как показывает мониторинг, десятки миллионов гривен. Я понимаю, что коррупционно раздавать городскую землю застройщикам, против которых возбуждены десятки уголовных дел за то, чтобы они не просто носили взятки в чемоданах или перечисляли их на офшоры, но и финансировали пропагандистские медиа, выгодна и политически полезное дело.

И не удивительно, что основным "спонсором" СМИ твоей семьи является компания, принадлежащая лицам, которые поддерживают партию власти – "Слуга народа",- сообщил нардеп.

Реакция Андрея Садового на письмо Николая Княжицкого пока неизвестна.

Еще в прошлом году было зарегистрировано депутатами большинства проект Закона о медиа. Мы зарегистрировали альтернативный...

Опубликовано Николаем Княжицким Вторник, 2 июня 2020 года.

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Львов коррупция СМИ законопроект медиа Садовой Андрей
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