ДТП на Львівщині: четверо загиблих і четверо в лікарні

Фура зіткнулася з пасажирським бусом Mercedes Vito

Фото: ГУ Нацполіції Львівської області

Фура зіткнулася з пасажирським бусом Mercedes Vito

Внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і фури біля Сколе загинули четверо людей. Ще четверо перебувають у лікарні

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області, пише RegioNews.

У неділю, 24 травня, близько 11:30, у с. Тухолька Сколівського району, в аварії загинули четверо людей. За попередньою інформацією загиблі - водій та троє пасажирів буса. Ще четверо людей у лікарні.

ДТП сталася на трасі "Київ-Чоп". Вантажівка їхала в сторону Львова, бус рухався в зустрічному напрямку.

50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Vito. Аварія сталася на повороті, причеп фури не вписався в поворот і зачепив ліву сторону Mercedes Vito.

47-річний водій буса та троє пасажирів, які сиділи за ним одразу загинули. Вік загиблих пасажирів ще не встановлений. Ще чотирьох пасажирів мікроавтобуса забрали до лікарні. Їхні діагнози не відомі. Відомо, що люди, які їхали у бусі не були родичами.

На місці події працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталося масове вбивство. Загинуло семеро людей.