13:34  24 травня
В Україні немає спаду захворюваності на коронавірус – Степанов
15:42  24 травня
У Тернопільському гарнізоні зафіксували спалах коронавірусу
16:14  24 травня
Одеський стадіон "Чорноморець" продали з сімнадцятої спроби
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 16:57 1

ДТП на Львівщині: четверо загиблих і четверо в лікарні

Читайте также
на русском языке
24 травня 2020, 16:57 1
Читайте также на русском языке
Фура зіткнулася з пасажирським бусом Mercedes Vito
Фото: ГУ Нацполіції Львівської області
Фура зіткнулася з пасажирським бусом Mercedes Vito

Внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і фури біля Сколе загинули четверо людей. Ще четверо перебувають у лікарні

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області, пише RegioNews.

У неділю, 24 травня, близько 11:30, у с. Тухолька Сколівського району, в аварії загинули четверо людей. За попередньою інформацією загиблі - водій та троє пасажирів буса. Ще четверо людей у лікарні.

ДТП сталася на трасі "Київ-Чоп". Вантажівка їхала в сторону Львова, бус рухався в зустрічному напрямку.

50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Vito. Аварія сталася на повороті, причеп фури не вписався в поворот і зачепив ліву сторону Mercedes Vito.

47-річний водій буса та троє пасажирів, які сиділи за ним одразу загинули. Вік загиблих пасажирів ще не встановлений. Ще чотирьох пасажирів мікроавтобуса забрали до лікарні. Їхні діагнози не відомі. Відомо, що люди, які їхали у бусі не були родичами.

На місці події працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталося масове вбивство. Загинуло семеро людей.


Львівщина Львів ДТП аварія загиблі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Львівська та Закарпатська області не будуть послаблювати карантин з 22 травня
22 травня 2020, 17:39
Все як удома: у мерії Львова встановлять душ за 750 тисяч гривень
22 травня 2020, 15:06
Найкращі ВНЗ світу: у рейтинг потрапили шість українських університетів
22 травня 2020, 14:24
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »