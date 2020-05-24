ДТП на Львовщине: четверо погибших и четверо в больнице
В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры возле Сколе погибли четверо людей. Еще четверо находятся в больнице
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области, пишет RegioNews.
В воскресенье, 24 мая, около 11:30, в с. Тухолька Сколевского района, в аварии погибли четверо людей. По предварительной информации погибшие - водитель и трое пассажиров автобуса. Еще четверо в больнице.
ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". Грузовик ехал в сторону Львова, микроавтобус двигался во встречном направлении.
50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito. Авария произошла на повороте прицеп фуры не вписался в поворот и зацепил левую сторону Mercedes Vito.
47-летний водитель автобуса и трое пассажиров, которые сидели за ним сразу погибли. Возраст погибших пассажиров еще не установлен. Еще четырех пассажиров микроавтобуса доставили в больницу. Их диагнозы не известны. Известно, что люди, которые ехали в бусе не были родственниками.
На месте происшествия работают следователи. Открыто уголовное производство.
Напомним, ранее на Житомирщине произошло массовое убийство. Погибли семь человек.
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