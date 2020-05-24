13:34  24 мая
В Украине нет спада заболеваемости коронавирусом – Степанов
15:42  24 мая
В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса
16:14  24 мая
Одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 16:57 6

ДТП на Львовщине: четверо погибших и четверо в больнице

Читайте також
українською мовою
24 мая 2020, 16:57 6
Читайте також українською мовою
Фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом Mercedes Vito
Фото: ГУ Нацполиции Львовской области
Фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом Mercedes Vito

В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры возле Сколе погибли четверо людей. Еще четверо находятся в больнице

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области, пишет RegioNews.

В воскресенье, 24 мая, около 11:30, в с. Тухолька Сколевского района, в аварии погибли четверо людей. По предварительной информации погибшие - водитель и трое пассажиров автобуса. Еще четверо в больнице.

ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". Грузовик ехал в сторону Львова, микроавтобус двигался во встречном направлении.

50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito. Авария произошла на повороте прицеп фуры не вписался в поворот и зацепил левую сторону Mercedes Vito.

47-летний водитель автобуса и трое пассажиров, которые сидели за ним сразу погибли. Возраст погибших пассажиров еще не установлен. Еще четырех пассажиров микроавтобуса доставили в больницу. Их диагнозы не известны. Известно, что люди, которые ехали в бусе не были родственниками.

На месте происшествия работают следователи. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее на Житомирщине произошло массовое убийство. Погибли семь человек.


Львовщина Львов ДТП авария погибшие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Львовская и Закарпатская области не будут ослаблять карантин с 22 мая
22 мая 2020, 17:39
Все как дома: в мэрии Львова установят душ за 750 тысяч гривен
22 мая 2020, 15:06
Лучшие ВУЗы мира: в рейтинг попали шесть украинских университетов
22 мая 2020, 14:24
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Все досье »