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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
06 травня 2020, 10:46 4

Через спотворення "Стільського городища" розпочато кримінальне провадження

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06 травня 2020, 10:46 4
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Обставини пошкодження заповідника на Львівщині з'ясує прокуратура
Стільське городище. Фото lviv.travel
Обставини пошкодження заповідника на Львівщині з'ясує прокуратура

За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення "Городище" на Львівщині зареєстровано кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Львівської області, передає RegioNews.

У вівторок, 5 травня, за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника "Стільське городище", яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області, відкрито кримінальне провадження.

Відомо, що вказане місце засноване у VII столітті та до 993 року було столицею Білої Хорватії, опісля входило до Руської держави, а відтак має історичне значення.

Розслідування розпочато за ч.3 ст.298 КК України - незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У Львівській ОДА створили комісію для з'ясування обставин цієї справи. Наразі у структурі повідомили, що 2001 року Кабінет міністрів вніс "Стільське городище” до переліку пам'яток археології національного значення. Але на неї заповідник не розробив облікової документації, немає затверджених меж. Відтак "Стільське городище” як пам’ятка не зареєстроване в Міністерстві культури України.

У 2017 році Тростянецька ОТГ отримала офіційного листа від ЛОДА про те, що в її межах є такий заповідник, і з проханням врахувати це у Генплані ОТГ. Але Генплан донині не затверджений.

Нагадаємо, у селі Дуброва впритул до Стільського Городища майже 2 тижні проводять масштабні насипи грунту та встановлюють фігуру Матінки Божої. Роботи не санкціоновані ані місцевою ОТГ, ані відповідальними за збереження історичної спадщини органами обласної влади.


кримінальна справа туризм Львівщина пам'ятник
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