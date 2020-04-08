У Львові вбили лідера рок-гурту "Лесик Band"
Про це RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Про трагічну смерть співака і музиканта Олександра Дацюка уночі повідомила його донька Христина.
"Трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якось покидька. У зв'язку з карантином ми, звісно, не будем робити пишного прощання", – написала Христина Дацюк у Facebook.
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що 7 квітня близько 21:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА, 76 невідомий чоловік напав на Олександра Дацюка, завдавши йому поранень ножем. Про напад у поліцію повідомив перехожий, який став свідком події.
Неподалік від цього місця поліцейські затримали 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у вбивстві Олександра Дацюка. Особу нападника поліцейським детально описав очевидець події, повідомивши, що раніше бачив його і той завжди виглядає дуже занедбаним.
56-річного музиканта і співака ще встигли доставити живим до лікарні, але врятувати не вдалося. Лікарі повідомили, що у нього було подвійне проникаюче поранення в груди з пошкодженням серця. Перенісши операцію, близько 01:00 ночі 8 квітня музикант помер в реанімації.
За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Точні мотиви злочину наразі невідомі – затриманий безхатченко не дає показів. Відомо, що затриманий вже раніше був двічі судимий за незаконне зберігання зброї та грабіж. У момент затримання він перебував у нетверезому стані.
Олександр "Лесик" Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт "Лесик Band", який був надзвичайно популярним у середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія". Ці пісні раніше вивчали напам’ять і наспівували так часто, що дехто навіть вважав їх народними.
Нагадаємо, у Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача". Євген Боршан на прізвисько "Пача" був лідером угрупування, яке на території Буковини намагається повністю монополізувати весь наркотрафік та ринок збуту наркотиків.
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