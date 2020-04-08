14:31  08 квітня
Шмигаль анонсував подовження карантину, а в ОП - прийдешню найбільшу загрозу
15:56  08 квітня
Фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ
16:33  08 квітня
Венедіктова завела справу на Порошенка за реформу Верховного суду
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2020, 16:03 9

У Львові вбили лідера рок-гурту "Лесик Band"

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 16:03 9
Читайте также на русском языке
На зупинці транспорту невідомий з ножем напав на музиканта Олександра "Лесика" Дацюка, завдавши йому два ножові удари у ділянку серця. Від отриманих ран він помер у лікарні
Фото з відкритих джерел
На зупинці транспорту невідомий з ножем напав на музиканта Олександра "Лесика" Дацюка, завдавши йому два ножові удари у ділянку серця. Від отриманих ран він помер у лікарні

Про це RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Про трагічну смерть співака і музиканта Олександра Дацюка уночі повідомила його донька Христина.

"Трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якось покидька. У зв'язку з карантином ми, звісно, не будем робити пишного прощання", – написала Христина Дацюк у Facebook.

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що 7 квітня близько 21:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА, 76 невідомий чоловік напав на Олександра Дацюка, завдавши йому поранень ножем. Про напад у поліцію повідомив перехожий, який став свідком події.

Неподалік від цього місця поліцейські затримали 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у вбивстві Олександра Дацюка. Особу нападника поліцейським детально описав очевидець події, повідомивши, що раніше бачив його і той завжди виглядає дуже занедбаним.

56-річного музиканта і співака ще встигли доставити живим до лікарні, але врятувати не вдалося. Лікарі повідомили, що у нього було подвійне проникаюче поранення в груди з пошкодженням серця. Перенісши операцію, близько 01:00 ночі 8 квітня музикант помер в реанімації.

За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Точні мотиви злочину наразі невідомі – затриманий безхатченко не дає показів. Відомо, що затриманий вже раніше був двічі судимий за незаконне зберігання зброї та грабіж. У момент затримання він перебував у нетверезому стані.

Олександр "Лесик" Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт "Лесик Band", який був надзвичайно популярним у середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія". Ці пісні раніше вивчали напам’ять і наспівували так часто, що дехто навіть вважав їх народними.

Нагадаємо, у Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача". Євген Боршан на прізвисько "Пача" був лідером угрупування, яке на території Буковини намагається повністю монополізувати весь наркотрафік та ринок збуту наркотиків.


кримінал Львів убивство Львівщина
Продавали гранатомети: у Вінниці викрили групу торгівців зброєю
08 квітня 2020, 12:57
У Полтавській області розшукують небезпечного злочинця: подробиці
07 квітня 2020, 18:35
Замах на "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла місце засідки снайпера і зброю
07 квітня 2020, 18:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 16:24
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »