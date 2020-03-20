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20 марта 2020, 17:41 5

В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором

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20 марта 2020, 17:41 5
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При повышении температуры система сообщает звуковым сигналом
Фото: аэропорт Львов
При повышении температуры система сообщает звуковым сигналом

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Термальная видеокамера MOBOTIX Thermal Mx-M16TB-R079, которую установили в зоне прилета, на расстоянии анализирует температуру человека.

При превышении заданного порога температуры, система сообщает об угрозе звуковым сигналом.

Дополнительное оборудование работает ради выявления в авиационных пунктах пропуска через государственную границу Украины потенциально зараженных коронавирусом пассажиров.

Сегодня так измеряли температуру людей, которые вернулись чартерным рейсом авиакомпании МАУ с отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

Напомним, 47 украинцев вернулись во Львов из Германии. Рейсом авиакомпании Ryanair из Дюссельдорфа прилетели 47 украинцев.


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