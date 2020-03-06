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06 марта 2020, 14:55 5

Во Львовской области бывший военный торговал оружием

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06 марта 2020, 14:55 5
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Оружие отставни закупал в одной из европейских стран
Фото со страницы СБУ в facebook
Оружие отставни закупал в одной из европейских стран

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины во Львовской области.

По предварительной версии следствия, организовал противоправный бизнес владелец одной из львовских туристических фирм вместе со своим знакомым бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял его в Украину. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были, в основном, представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного.

Владельца туристической фирмы правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре Львова во время очередной попытки сбыта двух пистолетов-автоматов "Скорпион" и двух пистолетов "Глог и Лагер" чешского и отечественного производства, четырех магазинов и патронов к ним. За нелегальный товар злоумышленник планировал получить 8 700 долларов.

Ранее правоохранители задокументировали два факта продажи злоумышленниками огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе пяти обысков, проведенных по местам жительства участников группы во Львове и области, изъяты автомат АК-47, пистолет Smith & Wesson гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов, свыше 2 тысячи долларов и паспорт, выданный иностранным учреждением.

В настоящее время обнаруженные средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, других лиц, привлеченных к незаконному обороту оружия. Проверяется причастность туристической фирмы к махинациям со средствами и подделкой документов.


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