У Львові двоє дигерів проникли на стратегічний об'єкт
Про це інформує RegioNews з посиланням на сторінку Патрульної поліції Львівської області у Facebook.
Патрульних викликала охорона заводу на вулиці Конюшинній і повідомила, що на територію проникли невідомі. Цей об'єкт є стратегічним і охороняється державою.
Два екіпажі І-го батальйону негайно прибули на місце події. Охоронці повідомили, що зловмисники зламали замки і проникли в приміщення, заблокувавши вхід в середину складу стяжками.
Один екіпаж залишився біля виходу, а інший з охороною зайшов на склад. Патрульні побачили двох осіб, які почали втікати і на вимоги залишатися на місці не реагували. Поліцейські наздогнали і затримали осіб.
Ними виявилися 19 та 26-річні громадяни України. Свою присутність на заводі пояснили пошуком екстріму, адже вони, з їх слів, дигери.
Поліцейські провели поверхневу перевірку і виявили в цих осіб викрутку з різними насадками, плоскогубці, кусачки, стяжки, пластилін і газові балончики Терен та Pepper.
В одного із них при собі були кошти в сумі 2100 доларів, чек на мішки та інструмент. Біля чоловіків лежали чотири мішки, в яких були плати для обслуговування оборонних установок.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Патрульні виявили на стратегічному об'єкті чоловіків, які незаконно туди проникли і ймовірно здійснювали...Опубліковано Патрульна поліція Львівської області Пʼятниця, 6 березня 2020 р.
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