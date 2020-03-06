У Львові двоє дигерів проникли на стратегічний об'єкт

Патрульні виявили на стратегічному об'єкті чоловіків, які незаконно туди проникли і, ймовірно, здійснили крадіжку

Фото зі сторінки Патрульної поліції Львівської області

Патрульні виявили на стратегічному об'єкті чоловіків, які незаконно туди проникли і, ймовірно, здійснили крадіжку

Про це інформує RegioNews з посиланням на сторінку Патрульної поліції Львівської області у Facebook.

Патрульних викликала охорона заводу на вулиці Конюшинній і повідомила, що на територію проникли невідомі. Цей об'єкт є стратегічним і охороняється державою.

Два екіпажі І-го батальйону негайно прибули на місце події. Охоронці повідомили, що зловмисники зламали замки і проникли в приміщення, заблокувавши вхід в середину складу стяжками.

Один екіпаж залишився біля виходу, а інший з охороною зайшов на склад. Патрульні побачили двох осіб, які почали втікати і на вимоги залишатися на місці не реагували. Поліцейські наздогнали і затримали осіб.

Ними виявилися 19 та 26-річні громадяни України. Свою присутність на заводі пояснили пошуком екстріму, адже вони, з їх слів, дигери.

Поліцейські провели поверхневу перевірку і виявили в цих осіб викрутку з різними насадками, плоскогубці, кусачки, стяжки, пластилін і газові балончики Терен та Pepper.

В одного із них при собі були кошти в сумі 2100 доларів, чек на мішки та інструмент. Біля чоловіків лежали чотири мішки, в яких були плати для обслуговування оборонних установок.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.