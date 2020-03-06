Во Львове двое диггеров проникли на стратегический объект
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Патрульной полиции Львовской области в Facebook.
Патрульных вызвала охрана завода на улице Конюшинной и сообщила, что на территорию проникли неизвестные. Этот объект является стратегическим и охраняется государством.
Два экипажа І-го батальона немедленно прибыли на место происшествия. Охранники сообщили, что злоумышленники взломали замки и проникли в помещение, заблокировав вход стяжками.
Один экипаж остался у выхода, а другой с охраной зашел на склад. Патрульные увидели двух человек, которые начали убегать и на требования оставаться на месте не реагировали. Полицейские догнали и задержали мужчин.
Ими оказались 19 и 26-летние граждане Украины. Свое присутствие на заводе объяснили поиском экстрима, ведь они, с их слов, диггеры.
Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у этих лиц отвертку с разными насадками, плоскогубцы, кусачки, стяжки, пластилин и газовые баллончики Терен и Pepper.
У одного из них при себе были денежные средства в сумме 2100 долларов, чек на мешки и инструмент. Около мужчин лежали четыре мешка, в которых были платы для обслуживания оборонных установок.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Патрульные обнаружили на стратегическом об'объекте мужчин, которые незаконно туда проникли и вероятно осуществляли...Опубликовано Патрульная полиция Львовской области Пятница, 6 марта 2020 г.
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