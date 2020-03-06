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06 марта 2020, 11:58 1

Во Львове двое диггеров проникли на стратегический объект

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06 марта 2020, 11:58 1
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Патрульные обнаружили на стратегическом объекте мужчин, которые незаконно туда проникли и, вероятно, совершили кражу
Фото со страницы Патрульной полиции Львовской области
Патрульные обнаружили на стратегическом объекте мужчин, которые незаконно туда проникли и, вероятно, совершили кражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Патрульных вызвала охрана завода на улице Конюшинной и сообщила, что на территорию проникли неизвестные. Этот объект является стратегическим и охраняется государством.

Два экипажа І-го батальона немедленно прибыли на место происшествия. Охранники сообщили, что злоумышленники взломали замки и проникли в помещение, заблокировав вход стяжками.

Один экипаж остался у выхода, а другой с охраной зашел на склад. Патрульные увидели двух человек, которые начали убегать и на требования оставаться на месте не реагировали. Полицейские догнали и задержали мужчин.

Ими оказались 19 и 26-летние граждане Украины. Свое присутствие на заводе объяснили поиском экстрима, ведь они, с их слов, диггеры.

Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у этих лиц отвертку с разными насадками, плоскогубцы, кусачки, стяжки, пластилин и газовые баллончики Терен и Pepper.

У одного из них при себе были денежные средства в сумме 2100 долларов, чек на мешки и инструмент. Около мужчин лежали четыре мешка, в которых были платы для обслуживания оборонных установок.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Патрульные обнаружили на стратегическом об'объекте мужчин, которые незаконно туда проникли и вероятно осуществляли...

Опубликовано Патрульная полиция Львовской области Пятница, 6 марта 2020 г.


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