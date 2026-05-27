27 травня 2026, 13:00

На Хмельниччині місцевий житель коригував удари росіян по аеродрому

27 травня 2026, 13:00
Фото з відкритих джерел
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік проживав біля військового аеродрому в Старокостянтинові. Там розміщуються бойові літаки, які виконують завдання.

Чоловік мав проросійські погляди. Уже з листопада 2024 року він почав переписуватись з користувачем, який виявився співробітником ФСБ РФ. Зрадник писав йому про ракетні удари і ураження ворожими БПЛА по території військової частини.

На суді він не визнав провину. За його словами, він нібито переписувався з великою кількістю людей на різні побутові теми, але допомогу представнику ФСБ РФ не надавав.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував російські удари по Нікополю реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами.

