На Миколаївщині чоловік військової виявився агентом РФ

Правоохоронці вважають, що з чоловіком переписувався співробітник так званого Управління гуманітарних операцій "Луганської народної республіки" Сергій Лебедєв на прізвизько "Лохматий". Проте суд визнав докази неналежними, тому невідомо, чи дійсно житель Миколаївщини переписувався з цією людиною.

Проте суд врахував докази того, що чоловік передавав дані росіянам. Чоловік має військову спеціальність. До 2006 року він проходив службу в російській армії, є офіцером запасу. З військової служби в РФ його звільнили начебто тому, що не прийняв громадянства. Потім він проживав в Україні та нібито збирався служити в ЗСУ, але йому начебто відмовили через російську освіту. Зараз у ЗСУ служить його дружина.

За словами чоловіка, солдати купували та обслуговували генератори в Епіцентрі, і саме так він дізнався про базування військових у сусідьому селі. Тоді він передав інформацію росіянам нібито, щоб ті інформували його, якщо його дружина потрапить у полон.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією 1/3 частини майна.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією 1/3 частини майна.