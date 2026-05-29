12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 12:30

На Миколаївщині чоловік військової виявився агентом РФ

29 травня 2026, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інгульський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Він "зливав" росіянам дані про рух колони військового транспорту ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Правоохоронці вважають, що з чоловіком переписувався співробітник так званого Управління гуманітарних операцій "Луганської народної республіки" Сергій Лебедєв на прізвизько "Лохматий". Проте суд визнав докази неналежними, тому невідомо, чи дійсно житель Миколаївщини переписувався з цією людиною.

Проте суд врахував докази того, що чоловік передавав дані росіянам. Чоловік має військову спеціальність. До 2006 року він проходив службу в російській армії, є офіцером запасу. З військової служби в РФ його звільнили начебто тому, що не прийняв громадянства. Потім він проживав в Україні та нібито збирався служити в ЗСУ, але йому начебто відмовили через російську освіту. Зараз у ЗСУ служить його дружина.

За словами чоловіка, солдати купували та обслуговували генератори в Епіцентрі, і саме так він дізнався про базування військових у сусідьому селі. Тоді він передав інформацію росіянам нібито, щоб ті інформували його, якщо його дружина потрапить у полон.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією 1/3 частини майна.

Нагадаємо, що раніше військова контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві та Одесі двох агентів російської спецслужби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
державна зрада суд Миколаївська область
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
На Дніпропетровщині племінник застрелив дядька
29 травня 2026, 15:35
Взяв кредитів на майже 60 мільйонів: на Одещині депутат "залишив секрет" у декларації
29 травня 2026, 14:25
РФ завдала авіаудару по селищу на Донеччині: пошкоджено 16 будинків
29 травня 2026, 13:51
На Хмельниччині чоловік підпалив банк, щоб боротись з "агентами РФ"
29 травня 2026, 13:30
Шахрайські збори та образи в бік ТЦК: на Вінниччині засудили блогера
29 травня 2026, 13:26
Земельний аукціон у Кропивницькому: перемогла фірма депутата
29 травня 2026, 13:11
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
29 травня 2026, 12:45
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
29 травня 2026, 12:14
Смертельна ДТП на Житомирщині: вантажівка "влетіла" у легковик
29 травня 2026, 12:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »