Росіяни завдали комбінованого удару по громаді на Сумщині,є загиблий
Російські військові 8 червня вбили літнього чоловіка, що пересувався велосипедом у Середино-Будській громаді на Сумщині
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді: росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в дописі.
Григоров поінформував, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, що 8 червня вранці в Конотопі внаслідок удару росіян по багатоповерхівці загинула літня жінка.
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