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08 червня 2026, 18:59

Росіяни завдали комбінованого удару по громаді на Сумщині,є загиблий

08 червня 2026, 18:59
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Фото ілюстративне
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Російські військові 8 червня вбили літнього чоловіка, що пересувався велосипедом у Середино-Будській громаді на Сумщині

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді: росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в дописі.

Григоров поінформував, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, що 8 червня вранці в Конотопі внаслідок удару росіян по багатоповерхівці загинула літня жінка.

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