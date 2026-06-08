Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: знищено амбулаторію та будинок культури

Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА

Російські війська 8 червня завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки постраждалих немає, однак зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews

За його словами, у селі Писарівка внаслідок ворожого удару повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адміністративну будівлю та три приватні житлові будинки.

У селі Рясне через обстріл пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, магазин і заклад охорони здоров’я.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російських ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.