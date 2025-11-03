16:29  02 листопада
Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
03 листопада 2025, 07:12

Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових

03 листопада 2025, 07:12
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 114 тисячі військових. За останню добу українські воїни ліквідували 1160 окупантів, знищили 6 бронемашин та 45 артсистем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян станом на 3 листопада 2025 року

Нагадаємо, прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів.

