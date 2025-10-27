Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну 100 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 66 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і та інших типів, які атакували північ, південь та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без електроенергії через ворожі атаки.