07:19  27 жовтня
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
07:45  27 жовтня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: мікроавтобус з'їхав у кювет
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 09:05

Сили ППО знешкодили 66 із 100 російських дронів: є влучання на 9 локаціях

27 жовтня 2025, 09:05
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну 100 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 66 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і та інших типів, які атакували північ, південь та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Атака на Україну вночі 27 жовтня
Название

Нагадаємо, вранці 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без електроенергії через ворожі атаки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Екстрені відключення в Україні: які області залишилися без світла
27 жовтня 2025, 09:24
В окупованому Криму заарештували українського біолога: в чому його звинувачують
27 жовтня 2025, 08:58
На Львівщині перекинувся BMW: постраждали чотири людини
27 жовтня 2025, 08:56
Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світла
27 жовтня 2025, 08:50
У Дніпрі на пішохідному переході авто збило 15-річну дівчину
27 жовтня 2025, 08:40
Загинув чоловік, серед 15 поранених – діти: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
27 жовтня 2025, 08:25
На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка
27 жовтня 2025, 08:22
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 жовтня 2025, 08:11
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »