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27 мая 2025, 06:03

Бойцы "Шквала" показали, как нанесли удары по позициям оккупантов на Луганщине

27 мая 2025, 06:03
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фото: ГПСУ
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Подразделение быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда ежедневно производит высокоточные огневые поражения по позициям россиян на Луганском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В результате очередных боевых выходов была уничтожена вражеская техника, средства связи, позиции, живая сила оккупантов. Еще несколько БпЛА врага были успешно перехвачены и уничтожены.

Напомним, бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.

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