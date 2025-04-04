Уничтожены РСЗО и БМП: бойцы "Феникса" показали удары по вражеским целям на Луганщине
Операторы БпЛА "Феникс" продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества
Соответствующее видео обнародовали в ОСУВ "Хортица", передает RegioNews.
Во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили:
- БМ-21 "Град";
- 120-мм миномет;
- разборный наплавной мост;
- две боевые машины пехоты;
- 19 вражеских военных грузовиков;
- склад горюче-смазочных материалов;
- склад БК.
Также были ликвидированы пять российских оккупантов и еще пятеро – ранены.
"Благодаря операторам ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" останавливаются вражеские штурмы оккупантов, уничтожается немало штурмовиков, единиц вражеской техники и вооружения", – говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".
Напомним, ранее украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
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