Луганська громада передала прикордонникам обладнання на понад 10 млн грн
Завдяки субвенції від Луганської обласної державної адміністрації вдалося закупити важливе обладнання для наших військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, БпЛА Mavic 3 Pro, прилади нічного бачення, зарядні станції Bluetti та інші необхідні речі, що суттєво підвищать ефективність на фронті. Загальна вартість обладнання становить понад 10 млн грн.
Начальник 3-го прикордонного загону Сергій Лозінський подякував очільнику Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор за регулярну підтримку підрозділу і додав, що отримане обладнання значно підвищить ефективність бойових операцій та безпеку військових.
Раніше бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині.