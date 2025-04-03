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03 квітня 2025, 10:10

Луганська громада передала прикордонникам обладнання на понад 10 млн грн

03 квітня 2025, 10:10
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фото: ДПСУ
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Завдяки субвенції від Луганської обласної державної адміністрації вдалося закупити важливе обладнання для наших військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, БпЛА Mavic 3 Pro, прилади нічного бачення, зарядні станції Bluetti та інші необхідні речі, що суттєво підвищать ефективність на фронті. Загальна вартість обладнання становить понад 10 млн грн.

Начальник 3-го прикордонного загону Сергій Лозінський подякував очільнику Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор за регулярну підтримку підрозділу і додав, що отримане обладнання значно підвищить ефективність бойових операцій та безпеку військових.

Раніше бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині.

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