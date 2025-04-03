Луганская община передала пограничникам оборудование более чем на 10 млн грн

фото: ГПСУ

Благодаря субвенции от Луганской облгосадминистрации удалось закупить важное оборудование для наших военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, БпЛА Mavic 3 Pro, приборах ночного видения, зарядных станциях Bluetti и других необходимых вещах, которые существенно повысят эффективность на фронте. Общая стоимость оборудования составляет более 10 млн. грн.

Начальник 3-го пограничного отряда Сергей Лозинский поблагодарил руководителя Луганской областной военной администрации Артема Лысогора за регулярную поддержку подразделения и добавил, что полученное оборудование значительно повысит эффективность боевых операций и безопасность военных.

Ранее бойцы бригады "Месть" показали, как уничтожают вражескую технику в Луганской области.