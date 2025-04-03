Луганская община передала пограничникам оборудование более чем на 10 млн грн
Благодаря субвенции от Луганской облгосадминистрации удалось закупить важное оборудование для наших военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, БпЛА Mavic 3 Pro, приборах ночного видения, зарядных станциях Bluetti и других необходимых вещах, которые существенно повысят эффективность на фронте. Общая стоимость оборудования составляет более 10 млн. грн.
Начальник 3-го пограничного отряда Сергей Лозинский поблагодарил руководителя Луганской областной военной администрации Артема Лысогора за регулярную поддержку подразделения и добавил, что полученное оборудование значительно повысит эффективность боевых операций и безопасность военных.
Ранее бойцы бригады "Месть" показали, как уничтожают вражескую технику в Луганской области.