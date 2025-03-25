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Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує RegioNews.

"Зокрема, у Лисичанську та Сіверськодонецьку. Тож, громадяни рф, в яких є дитина до шести років, можуть скористатися пільгою і переїхати з російської глибинки до території, розташованої поблизу зони бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначив посадовець, у місцевих там виникають нові перепони при доведенні права проживання у квартирі.

"Так, в Рубіжному відсьогодні і до 7 квітня включно всіх власників ордерів, виданих за українським законодавством, вимагають відвідати приміщення окупаційної адміністрації, аби укласти договір соціального найму за законами рф", – додав Лисогор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області окупаційна влада роздає земельні ділянкиросійським військовим.