04:50  25 березня
У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила подругу: відео потрапило в соцмережі
03:45  25 березня
У Хмельницькому дружина військового народила від іншого чоловіка й викинула малюка на смітник
02:50  25 березня
Суд стягнув з РФ компенсацію українському військовому, який втратив руку на війні
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 06:15

Росіянам дозволили оформлювати "іпотеку" на окупованих територіях Луганщини

25 березня 2025, 06:15
Читайте также на русском языке
фото: armyinform
Читайте также
на русском языке

Росіяни отримали можливість оформити "іпотеку" на окупованих територіях Луганщини

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує RegioNews.

"Зокрема, у Лисичанську та Сіверськодонецьку. Тож, громадяни рф, в яких є дитина до шести років, можуть скористатися пільгою і переїхати з російської глибинки до території, розташованої поблизу зони бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначив посадовець, у місцевих там виникають нові перепони при доведенні права проживання у квартирі.

"Так, в Рубіжному відсьогодні і до 7 квітня включно всіх власників ордерів, виданих за українським законодавством, вимагають відвідати приміщення окупаційної адміністрації, аби укласти договір соціального найму за законами рф", – додав Лисогор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області окупаційна влада роздає земельні ділянкиросійським військовим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область війна окупанти окупація іпотека
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
Росіяни атакували Запоріжжя: у місті пролунали вибухи
25 березня 2025, 08:02
Напав із ножем на двох перехожих: у столиці затримали зловмисника
25 березня 2025, 07:56
Окупанти понад пів сотні разів обстріляли Сумщину: є поранені
25 березня 2025, 07:50
На Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство: поранені працівники
25 березня 2025, 07:47
Росіяни атакували "Шахедами" Запорізький район: є поранені
25 березня 2025, 07:28
У Києві затримали чоловіка у розшуку: перехожі влаштували штовханину з поліцейськими
25 березня 2025, 07:18
В одному з районів Києва на дівчину звалився рекламний щит
25 березня 2025, 07:13
Росіяни масовано атакували дронами Ізюм на Харківщині: виникла пожежа
25 березня 2025, 07:03
У Києві судитимуть бізнесмена, який захопив і забудував ділянку біля озера Тельбин
25 березня 2025, 07:00
У Запоріжжі працює ППО по ворожих дронах
25 березня 2025, 06:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »