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Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.

"В частности, в Лисичанске и Северодонецке. Итак, граждане рф, у которых есть ребенок до шести лет, могут воспользоваться льготой и переехать из российской глубинки на территорию, расположенную вблизи зоны боевых действий", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил чиновник, у местных там возникают новые преграды при доказывании права проживания в квартире.

"Да, в Рубежном с сегодняшнего дня и до 7 апреля включительно всех владельцев ордеров, выданных по украинскому законодательству, требуют посетить помещение оккупационной администрации, чтобы заключить договор социального найма по законам РФ", – добавил Лысогор.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Луганской области оккупационные власти раздают земельные участки российским военным.