Россиянам разрешили оформлять "ипотеку" на оккупированных территориях Луганщины
Россияне получили возможность оформить "ипотеку" на оккупированных территориях Луганской области
Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.
"В частности, в Лисичанске и Северодонецке. Итак, граждане рф, у которых есть ребенок до шести лет, могут воспользоваться льготой и переехать из российской глубинки на территорию, расположенную вблизи зоны боевых действий", – говорится в сообщении.
В то же время, отметил чиновник, у местных там возникают новые преграды при доказывании права проживания в квартире.
"Да, в Рубежном с сегодняшнего дня и до 7 апреля включительно всех владельцев ордеров, выданных по украинскому законодательству, требуют посетить помещение оккупационной администрации, чтобы заключить договор социального найма по законам РФ", – добавил Лысогор.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Луганской области оккупационные власти раздают земельные участки российским военным.