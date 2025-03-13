Прикордонники показали, як за допомогою дронів нищать окупантів на Луганщині
Бійці підрозділу "Фенікс" знищили логістику, зупинили піхоту та "розпакували позиції" окупантів у Луганській області
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Влучними ударами вибиваємо окупантів з Луганщини. У сьогоднішній добірці – декілька вантажівок, автомобіль, укриття, жива сила та найяскравіше – склад пально мастильних матеріалів ворога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив ще один російський "Солнцепьок" на Харківщині.
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