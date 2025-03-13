фото: ГПСУ

Бойцы подразделения "Феникс" уничтожили логистику, остановили пехоту и "распаковали позиции" окупантов в Луганской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Меткими ударами выбиваем оккупантов из Луганщины. В сегодняшней подборке – несколько грузовиков, автомобиль, укрытие, живая сила и ярче всего – склад горюче смазочных материалов врага", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.