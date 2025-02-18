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18 лютого 2025, 04:18

Окупанти привласнили у Сіверськодонецьку вже понад 500 квартир, – ОВА

18 лютого 2025, 04:18
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Загарбники привласнили вже понад 500 квартир місцевих мешканців у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує RegioNews.

"Вже 504 квартири в багатоповерхівках Сіверськодонецька загарбники визнали безхазяйними і вирішили "віджати", бо власники нерухомості не заявили про свої права упродовж 30 діб від дати виявлення їхньої відсутності. Своєчасно не з’явилися, бо евакуювалися в безпечні регіони України чи за кордон", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зауважили, що також до переліку "націоналізованого" потрапила низка нежитлових приміщень – магазини, аптеки, банки, перукарні, похоронне бюро тощо.

"Кількість таких об’єктів зростатиме щомісячно – із затвердженням окупантами чергового списку майна на "націоналізацію". Слід зазначити, що йдеться про вцілілі об’єкти нерухомості, які придатні для проживання. Більшість житла в місті зруйнована або сильно пошкоджена", – додали в адміністрації.

Крім того, за інформацією ОВА, у Сіверськодонецьку мешканцям пропонують неофіційно встановити домашній інтернет. Для цього треба сплатити за обладнання 18 тисяч рублів. Та користуватися ним доведеться на свій страх і ризик – допоки не виявлять російські силові структури.

Наразі місто залишається без мобільного зв’язку і інтернету – як мобільного, так і домашнього. Офіційно можна скористатися таксофоном або провести удома дротовий зв’язок, зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.

Луганська область окупанти окупація Сєвєродонецьк квартира привласнення житло
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