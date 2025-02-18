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18 февраля 2025, 04:18

Оккупанты присвоили в Северодонецке уже более 500 квартир, – ОВА

18 февраля 2025, 04:18
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иллюстративное фото: росСМИ
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Захватчики присвоили уже более 500 квартир местных жителей во временно оккупированном Северодонецке Луганской области

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает RegioNews.

"Уже 504 квартиры в многоэтажках Северодонецка захватчики признали бесхозяйными и решили "отжать", потому что владельцы недвижимости не заявили о своих правах в течение 30 суток с даты обнаружения их отсутствия. Своевременно не явились, потому что эвакуировались в безопасные регионы Украины или за границу", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что также в список "национализированного" попал ряд нежилых помещений – магазины, аптеки, банки, парикмахерские, похоронное бюро и т.д.

"Количество таких объектов будет расти ежемесячно – с утверждением оккупантами очередного списка имущества на "национализацию". Следует отметить, что речь идет об уцелевших объектах недвижимости, которые пригодны для проживания. Большинство жилья в городе разрушены или сильно повреждены", – добавили в администрации.

Кроме того, по информации ОВА, в Северодонецке жителям предлагают неофициально установить домашний интернет. Для этого нужно оплатить за оборудование 18 тысяч рублей. Но пользоваться им придется на свой страх и риск – пока не обнаружат российские силовые структуры.

Сейчас город остается без мобильной связи и интернета – как мобильного, так и домашнего. Официально можно воспользоваться телефоном или провести дома проводную связь, отметили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области россияне размещают войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.

Луганская область оккупанты оккупация Северодонецк квартира присвоение жильё
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