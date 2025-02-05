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05 лютого 2025, 06:38

Окупанти встановили на в’їзді в Луганськ нові блокпости, щоб роздавати повістки, – ЦНС

05 лютого 2025, 06:38
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фото: ЦНС
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Навколо тимчасово окупованого Луганська загарбники встановлюють додаткові блокпости нібито задля посилення дорожнього контролю, а насправді – щоб роздавати чоловікам повістки до військкоматів

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На початку лютого цього року на в’їздах до тимчасово окупованого Луганська представники так званої військової автомобільної інспекції військової поліції та федеральної служби військ національної гвардії РФ облаштували блокпости для здійснення дорожнього контролю", – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупанти декларують, що блокпости призначені для перевірки транспортних засобів та пасажирів з метою контролю за переміщенням осіб та вантажів, а також "запобігання можливим загрозам".

"Проте насправді окупанти окрім так званих перевірок на блокпостах, мають намір роздавати повістки до окупаційних військкоматів місцевим жителям", – наголосили у ЦНС.

Зазначається, що чоловіків призовного віку безпідставно затримують для перевірки персональних даних та подальшої передачі відповідним "структурам".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.

Луганська область війна окупанти окупація блокпост повістки
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