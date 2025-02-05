Оккупанты установили на въезде в Луганск новые блокпосты, чтобы раздавать повестки, – ЦНС

фото: ЦНС

Вокруг временно оккупированного Луганска захватчики устанавливают дополнительные блокпосты якобы для усиления дорожного контроля, а на самом деле – чтобы раздавать мужчинам повестки в военкоматы

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"В начале февраля этого года на въездах во временно оккупированный Луганск представители так называемой военной автомобильной инспекции военной полиции и федеральной службы войск национальной гвардии РФ обустроили блокпосты для осуществления дорожного контроля", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, оккупанты декларируют, что блокпосты предназначены для проверки транспортных средств и пассажиров с целью контроля за перемещением лиц и грузов, а также "предотвращения возможных угроз".

"Однако на самом деле оккупанты кроме так называемых проверок на блокпостах намерены раздавать повестки в оккупационные военкоматы местным жителям", – подчеркнули в ЦНС.

Отмечается, что мужчины призывного возраста безосновательно задерживаются для проверки персональных данных и последующей передачи соответствующим "структурам".

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области россияне размещают войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.