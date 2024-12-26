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На тимчасово захопленій частині Луганської області з нового року почнуть видавати закордонні паспорти РФ старого зразка

Про це повідомляє Луганська ОДА, передає RegioNews.

"У 2025 році у так званій "ЛНР" обіцяють започаткувати процедуру оформлення закордонного паспорта РФ", – йдеться у повідомленні.

В обладміністрації зазначили, що наразі жителі окупованої Луганщини вимушені їздити за отриманням цього документа до РФ.

"Щоправда, для оформлення біометричного паспорта, термін дії якого становить 10 років, доведеться користуватися цим маршрутом і надалі. Бо у "ЛНР" видаватимуть лише закордонні паспорти старого зразка, які дійсні п'ять років. Але в обидвох випадках за цими документами куди завгодно не подорожуєш. Бо в багатьох країнах їх не приймуть", – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти на Луганщині оголошують "безхазяйними" будинки, в яких живуть люди.