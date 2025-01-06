На оккупированной Луганской области россияне обустроили военный полигон

Боевик "ЛНР". Иллюстративное фото: из открітіх источников

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации (ОВА), передает RegioNews .

По информации ОВА, полигон появился вблизи жилмассива.

"Приближенность к жилому массиву их не смущает. Напротив, в случае попадания по территории объекта российские пропагандисты будут пытаться снять провокативный сюжет. Им безразлично на жизнь собственных бойцов, а тем более местных гражданских", - отметили в ОВА.

Кроме того, оккупанты в очередной раз ужесточили проверки на границе между так называемой "ЛНР" и Российской Федерацией, возмущающей местных жителей, поскольку пропускной режим обещали отменить еще осенью 2022 года.

В то же время, жители так называемой "республики" возмущены новым усилением пропускного режима на границе с Россией, поскольку его обещали отменить еще осенью 2022 года. Однако оккупанты проводят тщательные проверки документов, осматривают вещи, допрашивают относительно родственников, цели и маршрута поездки.

В частности, такой случай произошел на участке границы на Марковщине.

"Оккупированная Луганщина остается для россиян "зоной отчуждения", – добавили в военной администрации.

Ранее сообщалось, что на временно захваченной части Луганской области с нового года начнут выдавать загранпаспорта РФ старого образца.