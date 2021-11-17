Проводил "зачистки" и стоял на блокпосту: ГПСУ задержала боевика "ЛНР"

Фото: ГПСУ

Пограничники Луганского отряда задержали 32-летнего гражданина Украины за участие в боевых действиях в составе российско-оккупационных войск

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

"Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений управляемых Россией незаконных вооруженных формирований. В обязанности задержанного входили осмотр транспортных средств и проверка документов у лиц на блокпосту возле города Первомайска Луганской области", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что по указанию российских кураторов боевик осуществлял разведку и так называемые "зачистки" местности. Впоследствии, как пояснил злоумышленник, он, опасаясь за собственную жизнь, покинул блокпост и сбежал на контролируемую украинскими властями территорию.

ГПСУ направила в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и передали задержанного. Сейчас сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР, продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, СБУ задержала в Донецкой области бывшую руководительницу "отдела кадров" боевиков "ДНР".