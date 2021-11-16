На Луганщині вбили поліцейського, пропала його табельна зброя

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На Луганщині 16 листопада у Рубіжному було виявлено вбитого співробітника патрульної поліції

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України, передає RegioNews.

Тіло патрульного зі слідами насильницької смерті було знайдено на території адміністративної будівлі.

"На місці події виявили сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня", - повідомляє.

На місці працювали слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції, ГБР, а також співробітники Управління Патрульної поліції та внутрішньої безпеки поліції. Встановлюються обставини події.

На території міста введено поліцейську операцію з виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною зброєю співробітника поліції.

Як повідомлялося, у Кривому Розі затримано чоловіка, який цеглиною забив знайомого до смерті.