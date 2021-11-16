На Луганщине убили полицейского, пропало его табельное оружие

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На Луганщине 16 ноября в Рубежном был обнаружен убитым сотрудник патрульной полиции

Об этом сообщает прессслужба патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

Тело патрульного со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания.

"На месте происшествия обнаружили следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - сообщает.

На месте работали следственно-оперативная группа ГУ Нацполіції, ГБР, а также сотрудники Управления Патрульной полиции и внутренней безопасности полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным оружием сотрудника полиции.

Как сообщалось, в Кривом Роге задержан мужчина, который кирпичом забил знакомого до смерти.