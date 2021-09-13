На Київщині обмежать рух: пройдуть антитерористичні навчання

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З 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу СБУ у м. Києві та Київській області.

Заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 23 серпня провела масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.