На Київщині обмежать рух: пройдуть антитерористичні навчання
З 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання
Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу СБУ у м. Києві та Київській області.
Заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.
У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.
Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Служба безпеки України 23 серпня провела масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.
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