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21 серпня 2021, 10:49 837

У Києві чоловік на авто влетів у бетонну огорожу

21 серпня 2021, 10:49 837
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Фото з відкритих джерел
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У ніч проти суботи, 21 серпня, у Києві сталася аварія на зупинці Вацлава Гавела

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ.Оперативний".

Автомобіль Volkswagen влетів в бетонну огорожу. Зазначається, що його водій не впорався з керуванням.

У салоні також був пасажир. За попередньою інформацією, він не травмувався. В ДТП постраждав водій. За словами свідків, у чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння. Його ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, днями на Запоріжжі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє дітей.

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