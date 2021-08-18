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18 августа 2021, 16:29 852

Агент ФСБ РФ получил 8 лет за кражу информации об украинской новейшей военной разработке

18 августа 2021, 16:29 852
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Фото из открытых источников
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Лисичаснский городской суд приговорил к 8 годам агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ

Досудебное расследование установило, что, действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник планировал получить сведения о новейшей военной разработке – ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи тайной технической документации современного ракетного комплекса.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что в апреле сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали на территории Житомирской области агента ФСБ РФ. Местный житель за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях.

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