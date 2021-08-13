У столичному ресторані сталася стрілянина, є поранений

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У Голосіївському районі Києва на вулиці Маршала Конєва сталась стрілянина в ресторані, одну людину було поранено

Як передає RegioNews, про це інформує "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що інцидент стався в ресторані Favor Park hotel.

Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка.