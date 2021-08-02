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02 серпня 2021, 13:41 296

На Луганщині затримали жінку, яка намагалася підкупити співробітника СБУ

02 серпня 2021, 13:41 296
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Фото: СБУ
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У Луганській області правоохоронці повідомили про підозру 27-річній мешканці Маріуполя, яка хотіла підкупити співробітника СБУ

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За оперативними даними, жінка хотіла підкупити співробітника СБУ, щоб той "вмовив" прокурора закрити кримінальне провадження, в якому вона підозрюється у контрабанді наркотиків.

Співробітник СБУ повідомив про "пропозицію" керівництво.

Була організована спеціальна операція, у ході якої вказану громадянку викрито "на гарячому" під час надання частини хабаря", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінці повідомлено про підозру. До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Нагадаємо, що у березні 2020 року у Донецькій області росіянин та українка намагалися "купити" прикордонників за 50 тисяч рублів.

хабар СБУ наркотики арешт прокурор гроші

 
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