На Луганщине задержали женщину, которая пыталась подкупить сотрудника СБУ

Фото: СБУ

В Луганской области правоохранители сообщили о подозрении 27-летней жительнице Мариуполя, которая хотела подкупить сотрудника СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По оперативным данным, женщина хотела подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот "уговорил" прокурора закрыть уголовное производство, в котором она подозревается в контрабанде наркотиков.

Сотрудник СБУ сообщил о "предложении" руководство.

Была организована специальная операция, в ходе которой указанная гражданка была разоблачена "на горячем" во время вручения части взятки", - говорится в сообщении.

Сейчас женщине сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой.

Напомним, что в марте 2020 года в Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей.