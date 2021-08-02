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02 августа 2021, 13:41 259

На Луганщине задержали женщину, которая пыталась подкупить сотрудника СБУ

02 августа 2021, 13:41 259
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Фото: СБУ
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В Луганской области правоохранители сообщили о подозрении 27-летней жительнице Мариуполя, которая хотела подкупить сотрудника СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По оперативным данным, женщина хотела подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот "уговорил" прокурора закрыть уголовное производство, в котором она подозревается в контрабанде наркотиков.

Сотрудник СБУ сообщил о "предложении" руководство.

Была организована специальная операция, в ходе которой указанная гражданка была разоблачена "на горячем" во время вручения части взятки", - говорится в сообщении.

Сейчас женщине сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой.

Напомним, что в марте 2020 года в Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей.

взятка СБУ наркотики арест прокурор деньги

 
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