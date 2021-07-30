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30 липня 2021, 13:49 5

У Сіверськодонецьку пройшла потужна злива: транспорт заблоковано

30 липня 2021, 13:49 5
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Фото: 06452
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У п'ятницю, 30 липня, Сєвєродонецьк накрила злива

Як повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання 06452, по дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.

Крім сильного дощу, в місті був сильний вітер. В результаті пошкоджені деякі вивіски магазинів і повалені дерева.

У районі ринку "Успіх "утворилося "море", яке змусило жителів міста знімати взуття і переходити дорогу босоніж.

Деякі місцеві жителі повідомили про затоплення їхніх будинків.

Нагадаємо, минулої доби у Чернівцях злива повалила дерева, затопила вулиці і зупинила громадський транспорт.

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