У Сіверськодонецьку пройшла потужна злива: транспорт заблоковано

Як повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання 06452, по дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.
Крім сильного дощу, в місті був сильний вітер. В результаті пошкоджені деякі вивіски магазинів і повалені дерева.
У районі ринку "Успіх "утворилося "море", яке змусило жителів міста знімати взуття і переходити дорогу босоніж.
Деякі місцеві жителі повідомили про затоплення їхніх будинків.
Нагадаємо, минулої доби у Чернівцях злива повалила дерева, затопила вулиці і зупинила громадський транспорт.