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30 июля 2021, 13:49 5

В Северодонецке прошел мощный ливень: транспорт заблокирован

30 июля 2021, 13:49 5
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Фото: 06452
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В пятницу, 30 июля, Северодонецк накрыл ливень

Как сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 06452, по дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.

Кроме сильного дождя, в городе был сильный ветер. В результате повреждены некоторые вывески магазинов и повалены деревья.

В районе рынка "Успех "образовалось "море", которое заставило жителей города снимать обувь и переходить дорогу босиком.

Некоторые местные жители сообщили о затоплении их домов.

Напомним, за прошедшие сутки в Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт.

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