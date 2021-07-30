В Северодонецке прошел мощный ливень: транспорт заблокирован

Как сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 06452, по дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.

Кроме сильного дождя, в городе был сильный ветер. В результате повреждены некоторые вывески магазинов и повалены деревья.

В районе рынка "Успех "образовалось "море", которое заставило жителей города снимать обувь и переходить дорогу босиком.

Некоторые местные жители сообщили о затоплении их домов.

Напомним, за прошедшие сутки в Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт.