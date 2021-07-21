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21 липня 2021, 13:40 97

Нацполіція заблокувала канал нелегальної міграції іноземців до ЄС

21 липня 2021, 13:40 97
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Оперативники Національної поліції заблокували канал нелегальної міграції іноземців до країн ЄС

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали на Луганщині 36 нелегальних мігрантів з країн Південної Азії та однієї з країн Закавказзя.

За свій нелегальний транзит до країн ЄС іноземці заплатили організаторам каналу від 12 до 15 тисяч доларів США. Наразі вирішується питання щодо видворення нелегалів з території України.

"Поліцейські встановлюють організаторів каналу нелегальної міграції. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років відповідно до ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України)", - додають у поліції

Нелегальних мігрантів передано до міграційної служби для прийняття рішення відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, що 18 квітня На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.

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