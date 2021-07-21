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21 июля 2021, 13:40 94

Нацполіція заблокировала канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС

21 июля 2021, 13:40 94
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Оперативники Национальной полиции заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали на Луганщине 36 нелегальных мигрантов из стран Южной Азии и одной из стран Закавказья.

За свой нелегальный транзит в страны ЕС иностранцы заплатили организаторам канала от 12 до 15 тысяч долларов США. Сейчас решается вопрос о выдворении нелегалов с территории Украины.

"Полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - добавляют в полиции

Нелегальных мигрантов передали в миграционную службу для принятия решения в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

Напомним, что 18 апреля на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.

полиция миграционная служба миграция иностранцы нелегалы

 
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