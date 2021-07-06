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06 липня 2021, 09:16 537

ДБР викрило злочинців, які заробляли на лісових пожежах

06 липня 2021, 09:16 537
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили протиправну схему розкрадання лісоматеріалів на Луганщині: фігуранти справи продавали сировину, яка начебто згоріла під час пожеж у 2020 році

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Так, фігурантів справи звинувачують у розкраданні лісоматеріалів на понад 2 мільйони гривень.

Представники організованої злочинної групи виставляли на біржу якісні лісоматеріали за заниженими цінами. У документах прописувалось, що вони начебто згоріли під час минулорічних пожеж. Це дозволяло значно занижувати ціну на сировину", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ділки вказували менші обсяги деревини, ніж продавались насправді. Окрім того, за даними ДБР, правопорушенням сприяли місцеві працівники правоохоронних органів, які нібито за окрему винагороду ігнорували вчинення злочину.

Організував злочинну групу підприємець, який раніше обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів", - додають у ДБР.

Загальна кількість деревини у вантажівках становила приблизно 800 кубів, а за документами - лише 308 кубів. Тобто понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого обліку.

Раніше повідомлялось, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ДП "Стрийське лісове господарство" за фактом службової недбалості, через яку державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

ДБР ліс дерева продаж гроші

 
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