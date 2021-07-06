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06 июля 2021, 09:16 544

ГБР разоблачило преступников, которые зарабатывали на лесных пожарах

06 июля 2021, 09:16 544
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители разоблачили противоправную схему хищения лесоматериалов на Луганщине: фигуранты дела продавали сырье, которое якобы сгорело во время пожаров в 2020 году

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, фигурантов дела обвиняют в хищении лесоматериалов более чем на 2 миллиона гривен.

Представители организованной преступной группы выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что они якобы сгорели во время прошлогодних пожаров. Это позволяло значительно занижать цену на сырье", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дельцы указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле. Кроме того, по данным ГБР, правонарушениям способствовали местные работники правоохранительных органов, которые якобы за отдельное вознаграждение игнорировали совершение преступления.

Организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника главы одного из лесхозов", - добавляют в ГБР.

Общее количество древесины в грузовиках составляло примерно 800 кубов, а по документам - лишь 308 кубов. То есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без какого-либо учета.

Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.

ГБР лес деревья продажа деньги

 
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