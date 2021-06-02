На Луганщине СБУ разоблачила незаконную схему завышения тарифов на теплоснабжение

Фото: СБУ

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему искусственного завышения цен на теплоснабжение для одного из городов. Из-за таких действий потери бюджета составили почти 5 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В течение 2018-2020 годов школы, больницы, ДЮСШ и другие заведения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам", - сообщили сотрудники спецслужбы.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры. Так, из-за "согласования" повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, не менее 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам проживания и в офисах подозреваемых.

Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных общине убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области подозревают бывшую сотрудницу полиции в разглашении государственной тайны.