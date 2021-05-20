Співробітників ДСНС судитимуть за підробку звітів щодо пожеж на Луганщині

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Слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальні акти щодо шести співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких звинувачують у підробці звітів про гасіння пожеж у Луганській області

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що під час масштабних пожеж на території Луганської області у 2020 році пожежно-рятувальні загони ДСНС до місця пожежі не виїжджали. Зате інспектори ДСНС вписували в підроблені акти інформацію про керівників гасіння, сили й засоби, які нібито брали участь у гасінні пожеж.

Чиновників звинувачують у службовому підробленні (ч.1 ст. 366 КК України). Їм загрожує обмеження волі до трьох років або штраф у розмірі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Серед обвинувачених - 30-річний начальник одного з відділів управління ДСНС у Луганській області.

"Він надавав доручення про внесення в офіційні документи спотвореної інформації. Чиновник також звинувачується у видачі посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст. 27, ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 ст. 366 КК України)", - додали в ДБР.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у липні 2020 року на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині - вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.