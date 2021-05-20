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20 мая 2021, 10:59 8

Сотрудников ГСЧС будут судить за подделку отчетов по пожарам на Луганщине

20 мая 2021, 10:59 8
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Фото из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которых обвиняют в подделке отчетов о тушении пожаров в Луганской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что во время масштабных пожаров на территории Луганской области в 2020 году пожарно-спасательные отряды ГСЧС к месту пожара не выезжали. Зато инспекторы ГСЧС вписывали в поддельные акты информацию о руководителях тушения, силах и средствах, которые якобы участвовали в тушении пожаров.

Чиновников обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит ограничение свободы до трех лет или штраф в размере до 4 тысяч необлагаемых минимумов.

Среди обвиняемых - 30-летний начальник одного из отделов управления ГСЧС в Луганской области.

"Он давал поручение о внесении в официальные документы искаженной информации. Чиновник также обвиняется в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - добавили в ГБР.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в июле 2020 года на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы образовали ВСК по пожарам на Луганщине - она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

суд Украина пожар ГСЧС Луганская область

 
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