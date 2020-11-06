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06 листопада 2020, 08:42 688

На Луганщині на хабарі затримали заступника голови ОТГ

06 листопада 2020, 08:42 688
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Посадовець вимагав 20 тисяч гривень
Посадовець вимагав 20 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад у Луганській області викрили на одержанні хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.

Посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовця затримали під час одержання коштів.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Львівщини затримали голову однієї з РДА регіону у його службовому кабінеті і з талонами на пальне, які він отримав як хабар.

чиновники прокуратура хабар підприємці Луганська область
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