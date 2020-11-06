На Луганщині на хабарі затримали заступника голови ОТГ

Посадовець вимагав 20 тисяч гривень

Посадовець вимагав 20 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

Заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад у Луганській області викрили на одержанні хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.

Посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовця затримали під час одержання коштів.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Львівщини затримали голову однієї з РДА регіону у його службовому кабінеті і з талонами на пальне, які він отримав як хабар.