На Луганщині на хабарі затримали заступника голови ОТГ
Заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад у Луганській області викрили на одержанні хабаря.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.
Посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посадовця затримали під час одержання коштів.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці Львівщини затримали голову однієї з РДА регіону у його службовому кабінеті і з талонами на пальне, які він отримав як хабар.